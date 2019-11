Cagliari, minaccia col coltello una donna davanti a “I Mulini” e le ruba l’auto: video choc

Una rapina che ha dato il “la” a due ore di pura follia. Massimo Saba, lunedì scorso, ha raggiunto il parcheggio fuori dal centro commerciale “I Mulini” in via Piero della Francesca a Cagliari per procurarsi l’auto con la quale andare in giro tra Monserrato e Selargius per rapinare tre donne. Eccolo, il filmato choc delle telecamere di sorveglianza del negozio: si vede Saba che si aggira tra le automobili parcheggiate e, all’improvviso, gira e raggiunge una Smart. A bordo c’è una donna che sta per accendere il motore. Pochi ma terribili secondi: “Scendi subito dalla macchina”, questa la frase detta dal ventinovenne alla proprietaria dell’auto. Un invito tutt’altro che amichevole, anche perchè Massimo Saba la minaccia con un coltello. Alla malcapitata non rimane altro da fare che scendere e fuggire, in preda al terrore. Il rapinatore si mette al volante e, dopo aver fatto una breve retromarcia, scappa via. La donna segue tutti i movimenti con lo sguardo, restando a distanza e disperandosi per il furto subìto. Una rapina “clamorosa”, fatta in pieno giorno davanti a un centro commerciale frequentato, ogni giorno, da migliaia di cagliaritani. Massimo Saba compirà altre due rapine in appena due ore, prima di essere rintracciato dalla polizia in una casa di Selargius.