Cagliari, mercato di Pirri chiuso per un mese: “Disagi e mancati incassi per gli operatori”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Troppo facile adottare questa tecnica soprattutto quando a rimetterci sono altri. Mi auguro sia tutto un fraintendimento o un errore di comunicazione”. Così Pierluigi Mannino, capogruppo Fdi in consiglio comunale contesta la chiusura del mercato di Is Bingias decisa dal Comune di Cagliari per manutenzioni straordinarie dal 7 ottobre al 2 novembre e che riaprirà regolarmente il 4 novembre 2024.

“Mi stupisce la giustificazione per questa chiusura ovvero che “i lavori sarebbero conseguenti alle richieste dagli operatori”, spiega Mannino, “detti lavori si sarebbero resi improcrastinabili alla luce delle infiltrazioni in particolare alcuni dei quali risolutivi sull’impianto idrico e sulle porte d’accesso.”

È vero che gli “interventi sulla copertura della struttura “renderanno maggiormente sicuri gli operatori, che non saranno più esposti alle conseguenze degli acquazzoni e alla improvvisa interruzione del servizio per crolli di parte del controsoffitto ed a copiose infiltrazioni d’acqua” ma è anche vero che per un mese gli stessi operatori non potranno lavorare. Ci si chiede quali interventi l’amministrazione intenda porre in essere per alleviarne i disagi e i mancati incassi.

Ci si domanda inoltre se gli interventi, soprattutto quelli alla copertura, non possano essere fatti a struttura aperta e limitare la chiusura il più possibile”.