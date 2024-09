Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesima perdita idrica a Cagliari, stavolta in via San Michele. Strada sbarrata per consentire agli operai di intervenire, ma non c’è nessuna sicurezza sui tempi di ripristino. Transenne già piazzate, per chi arriva dalla rotonda di via Po o dalla piazza San Michele un percorso alternativo è d’obbligo. Anche i bus pubblici hanno dovuto optare per delle deviazioni: si tratta delle linee 1-9-9/-9N-9Agrario-ER.