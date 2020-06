Cagliari, incendio a Medau Su Cramu: canneto e rotoballe di fieno in fiamme

Incendio di rotoballe di fieno un canneto e vegetazione, vicino ad una struttura agricola, a Medau Su Cramu. I Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo con tre automezzi e sette operatori per spegnere le fiamme, effettuare la bonifica da focolai residui e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche due squadre di volontariato della Protezione civile impegnate per circoscrivere il rogo di vegetazione.