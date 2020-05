Maxi tamponamento questo pomeriggio a Cagliari nell’Asse Mediano di scorrimento in direzione Poetto. Sette i veicoli coinvolti, ma per fortuna, solo un ferito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e accertare l’esatta dinamica dell’incidente.