Pranzo finito in ospedale per undici persone oggi a Cagliari, dopo una sospetta intossicazione alimentare in un bar-ristorante del centro città. Si tratta perlopiù di impiegati che, durante la pausa pranzo, avrebbero ordinato un piatto a base di tonno.

I malori sono comparsi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro: nausea, dolori addominali e, in alcuni casi, sfoghi cutanei riconducibili a una reazione allergica. Dieci clienti sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti nei pronto soccorso cittadini, mentre un undicesimo si è recato autonomamente in ospedale. Le condizioni di tutti i pazienti risultano non gravi.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare l’origine dell’alimento sospetto. L’episodio ha destato allarme tra gli altri clienti del locale, ma la situazione è rientrata rapidamente.