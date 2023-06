Cagliari, malviventi scatenati in centro: furto con spaccata al Caffè Michelangelo

Furto con spaccata nella notte al Caffè Michelangelo, a Cagliari. I ladri sono entrati in azione quando era ancora buio. Dopo essere riusciti a sollevare una delle serrande hanno spaccato la vetrata e, una volta dentro, sono andati a caccia del denaro. Il bottino, alla fine, sarebbe stato decisamente magro: i malviventi avrebbero sgraffignato solo monete e qualche banconota delle mance, la cassa era vuota. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e al titolare del bar, Stefano Oggianu, non è rimasto altro da fare che piazzare due pannelli di legno in attesa del nuovo vetro. E, stando a quanto racconta “radio quartiere”, quello di stanotte non è l’unico furto compiuto nelle ultime settimane in bar e locali.

Sarà compito degli investigatori risalire al ladro o ai ladri. Un compito che potrebbe rivelarsi più difficile del previsto, vista l’assenza di telecamere. Sono già tanti i clienti che hanno espresso la propria solidarietà ad Oggianu ed al suo staff per quanto capitato.