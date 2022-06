Cagliari, lunedì la festa per i 200 anni dei carabinieri in Sardegna

208° annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri.

Domani alle 18,30, presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna in via Sonnino, dopo due anni d’interruzione a causa della pandemia, si celebrerà il 208° anniversario della fondazione dell’Arma e i 200 anni di presenza dei Carabinieri in Sardegna. Di fronte alle principali autorità cittadine e regionali, il Comandante della Legione Generale Francesco Gargaro farà un resoconto dell’anno trascorso, delle varie situazioni affrontate, d’importanti dati statistici e delle principali operazioni di servizio compiute nell’isola nell’ultimo anno.