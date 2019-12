Cagliari, l’Oratorio San Paolo festeggia i 50 anni di attività

L’Oratorio San Paolo dell’omonima Parrocchia di Piazza Giovanni a Cagliari compie cinquant’anni. Per festeggiarlo, domenica 22 dicembre alle ore 10,00, verrà celebrata, nella palestra dell’Oratorio, la Santa Messa con la quale si darà inizio ai festeggiamenti che dureranno per tutto l’anno. Per il 2020 sono previste diverse iniziative celebrative e tanti eventi collaterali volti a ricordare e rinforzare l’impegno salesiano nell’educare al bene i giovani e le loro famiglie consentendo loro di diventare cittadini onesti e cristiani pronti a testimoniare la propria fede.

A questo momento così importate e carico di gratitudine interverranno diverse personalità dell’ambito locale e nazionale che si alterneranno tra ricordi, saluti, e futuri possibili. Tra questi, particolarmente gradita la presenza di Don Francesco Marcoccio Vicario dell’Ispettore della Circoscrizione Salesiana Italia Centrale.

Dopo la Messa, sempre in Oratorio, avranno luogo i giochi per i ragazzi. La giornata si concluderà con un aperitivo per tutti.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano San Paolo di Cagliari al link https://www.facebook.com/Oratorio-Salesiano-San-Paolo-Cagliari-339781069564939/, sul sito internet della Parrocchia https://www.parrocchiasanpaolocagliari.com/ o richieste per telefono al numero 070/44264.