Cagliari, locali in rivolta alla Marina: “In via Sicilia una discarica a cielo aperto”

“Stessa storia dopo 6 anni, questo scempio era solito essere pulito da noi a spese nostre. Il sindaco Paolo Truzzu Sindaco ha emesso l’ordinanza dove testualmente sentenzia che il servizio d’asporto è stato bloccato per avere un decoro urbano. Vi domando : vedete qualcosa di decoroso?”. Il post è di un noto locale del rione Marina che denuncia la situazione di via Sicilia.

“ Vedete qualcosa che possa far piacere in primis a voi passando e ad eventuali turisti?”, si domanda, “è normale che dopo 6 anni residenti e ristoratori della zona ( non tutti ) lascino tale scempio? Siamo diventati una discarica a cielo aperto? Il decoro urbano lo si usa solo per uccidere le attività o anche per pulire? Adesso basta, non staremo più zitti”.