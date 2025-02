Non solo il Sindaco Massimo Zedda va in viaggio di missione a Xiapu in Cina , accogliendo l’invito del Patron del Cagliari Giulini, ma anche un Dirigente (del quale non conosciamo il nome, è coperto dalla privacy) dal 17 al 22 marzo va in missione a Taipei dove si svolge ogni anno una importante Fiera Tecnologica. Le spese di missione del Sindaco non si conoscono, si presume siano a carico del Cagliari Calcio, quelle del Dirigente ammontano a ben 2.766,60 come prevede la Determinazione n.1085 del 19 febbraio 2025 ,firmata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Dott. Marotto, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune avantieri 21 febbraio.

Alla Fiera di Taipei si danno appuntamento gli espositori nazionali e internazionali delle novità del settore dei ” Sistemi Integrati e Tecnologici” ai quali il nostro Comune è evidentemente particolarmente interessato. Andando il Cina, a Xiapu, il Sindaco Zedda coglie, invece, l’occasione per firmare un accordo, un ” PATTO tra il Comune di Cagliari e la Contea di Xiapu” come previsto da una specifica preliminare ” lettera di intenti” firmata in due originali, in lingua italiana e in lingua cinese( che abbiamo potuto scaricare anch’essa dal Sito del Comune) con l’obiettivo di ” promuovere scambi amichevoli tra le Parti”. Singolare, almeno per noi viviamo e operiamo in un sistema istituzionale democratico diverso, che a firmare il Patto saranno per il Comune di Cagliari il Sindaco Massimo Zedda e per la Contea di Xiapu il Segretario del Comitato del Partito Comunista Cinese di Xiapu Guo Wensheng. Non ci rimane che aspettare e conoscere i risultati delle due missioni e i benefici che ne deriveranno a Cagliari, Capitale della Sardegna.