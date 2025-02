Cagliari-Juventus 0-1, un errore di Mina resuscita Vlahovic: in attacco i rossoblù non riescono a pungere. Arriva la sconfitta contro la Vecchia Signora in una partita dai due volti: nel primo tempo dominano i bianconeri e solo un super Caprile evita la goleada, nel secondo i rossoblù si svegliano ma non creano grandi occasioni a parte un tiro alto di Coman. Nicola sbaglia alcune scelte e arriva un ko quantomai amaro. Perchè i tifosi nel finale ci speravano davvero, ma non è bastato neppure un grandissimo Luvumbo che ha fatto impazzire la difesa avversaria. Poi però un inspiegabile cambio di fascia, con Nicola che sposta a destra l’angolano e la musica cambia. Non ci sarebbe stata partita senza il nostro portiere perchè nel primo tempo la Juve non ha mai avuto problemi e ha sfiorato diversi gol.

A conti fatti risulta però decisivo il “buco” di Mina che ha consentito a Vlahovic di involarsi e segnare con un tocco lento dribblando anche Caprile. Il centrocampo ha funzionato a fasi alternate, con un pessimo Deiola un buon Makoumbou. Piccoli è risultato inesistente e neanche l’ingresso nel finale di Pavoletti ha scosso un attacco che appare privo di soluzioni. Sono tre punti persi in questa giornata viste le vittorie di Parma, Como e Verona e il pari del Venezia. Per fortuna l’Empoli ne ha presi cinque dall’Atalanta e il Cagliari mantiene quattro punti di vantaggio sulla terzultima in classifica.