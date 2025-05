Cagliari, torna al centro dell’attenzione l’incrocio tra via Curie e via Corsica, tristemente ribatezzato “l’incrocio maledetto” per l’elevato numero di incidenti stradali che vi si verificano con allarmante frequenza. L’ultima segnalazione arriva da Valentina, una cittadina che lancia un nuovo grido d’allarme dopo l’ennesimo scontro avvenuto nella notte. “Ancora incidenti nell’incrocio maledetto, che utilità hanno i paletti per restringere l’incrocio?Servono interventi più incisivi e risolutivi per la sicurezza dei cittadini”, denuncia. L’episodio più recente risale a poche ore fa, ma la lista degli scontri è lunga e preoccupante.

“Ci sono scuole nelle vicinanze, e spesso le macchine sono state sbalzate anche sopra il marciapiede”, continua Valentina, sottolineando i pericoli per pedoni e studenti. Nei mesi scorsi, il Comune ha installato alcuni paletti in gomma per ridurre la larghezza dell’incrocio, ma secondo molti residenti si tratta di una misura insufficiente. “Qualche mese fa il Comune ha posto dei paletti di gomma che riducono un po’ l’ampiezza dell’incrocio, ma che, a detta di molti, non servono e non sono utili a evitare i sinistri”. Solo nell’ultima settimana si sono verificati due incidenti, uno dei quali con feriti. I cittadini chiedono soluzioni concrete e tempestive per mettere finalmente in sicurezza un’area a rischio, tanto per gli automobilisti quanto per i pedoni.