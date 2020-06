Cagliari, Lila riapre il servizio di test rapido per Hiv

Lila Cagliari riapre il servizio di test rapido per Hiv, in modo sicuro e su prenotazione. L’associazione di volontariato contro l’Aids riparte dopo la sanificazione della sede e una fornitura di guanti e mascherine per poter operare in sicurezza.

Sabato 27 giugno sarà la prima data disponibile per chiunque voglia sottoporsi a un test rapido capillare per Hiv.

“Durante il periodo di chiusura della sede, al nostro centralino sono giunte tante richieste di accesso al test – ha spiegato Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari -. Abbiamo lavorato in tutto il mese di giugno per poter riaprire in sicurezza, formando nuovamente i nostri volontari e acquistando il necessario”.

Per prenotare si deve chiamare il centralino telefonico di Lila Cagliari al 3475565300.