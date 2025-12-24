Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-27-28 che al momento ammonta a 533 milioni di euro. “La cifra crescerà perché siamo in attesa dell’approvazione della legge di stabilità nazionale e di quella regionale. Le risorse più corpose provengono da finanziamenti europei e regionali. La nostra autonomia finanziaria cresce negli anni rispetto ai trasferimenti, in calo, ma quest’anno abbiamo estinto l’indebitamento proveniente dai primi anni 2000 e dall’anno prossimo non risulteranno debiti a nostro carico. Un caso più unico che raro in Italia”, dice il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

“Le tariffe Imu, Tari e le tasse resteranno le stesse. Manutenzioni, decoro, cultura, istruzione, verde pubblico, innovazione, alcune, tra le tante, delle azioni finanziate.

La massa manovrabile è destinata all’assunzione di personale. Lavorare sul bilancio è importante per assicurare i servizi alle cittadine e ai cittadini. Ulteriori risorse saranno destinate ai servizi sociali, alla sicurezza e all’ordine pubblico, allo sport e per lo sviluppo, per costruire un futuro più inclusivo e con più opportunità per tutte e tutti”, conclude Zedda.