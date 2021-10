Cagliari, le lacrime dei colleghi di Stefano Naccarato: “Addio grande cardiologo: dimenticarti sarà impossibile”

“Con immenso dolore la direzione di ATS Sardegna ha appreso oggi della scomparsa di un medico cardiologo, Stefano Naccarato, dipendente di ATS Sardegna”. Con una nota direzione dell’azienda sanitaria ricorda il medico rimasto vittima di un incidente stradale oggi a Solanas, che “prestava attualmente la sua attività preso l’Utic del presidio ospedaliero SS Trinità di Cagliari, dopo aver lavorato per alcuni anni nel servizio di Emodinamica del PO San Martino di Oristano.

La di ATS Sardegna esprime le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e si unisce al dolore dei colleghi dell’ospedale SS Trinità per la perdita di un eccellente professionista e collega”.

Dolore anche a Is Mirrionis. “Siamo sconvolti per quanto è successo”, dichiara Sergio Marracini, direttore sanitario del Pou di Cagliari, “era un nostro collega, grande lavoratore. Non ci sono parole in questi momenti per esprimere il disorientamento e dolore della direzione del presidio unico di Cagliari”.

“Stefano l’avevano trasferito a Cagliari da Oristano a febbraio 2020. Aveva trascorso un anno in Cina, dove ha fatto da tutor di Emodinamica, per un anno, ai colleghi cinesi, Ho di lui un ricordo bellissimo”, racconta Carlo Balloi, direttore del reparto di Cardiologia del Santissima Trinità di Cagliari, “una persona elegante, discreta e un grande professionista. Il suo amore più grande era proprio per l’Emodinamica, pur di portarla nel nostro ospedale aveva dato una grossa mano al San Martino di Oristano, dove aveva fondato e diretto proprio la struttura dedicata. E, una volta alla settimana, fuori dall’orario di lavoro, tornava lì per dare una mano. Siamo tutti sotto choc e increduli per la sua morte, siamo in lacrime. Proprio ieri, di pomeriggio, sono uscito dall’ospedale e l’ho incontrato. Mancherà a tutti”.