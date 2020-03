Cagliari, le buone notizie dal Santissima Trinità continuano: negativi anche i test su 21 operatori sanitari

Cagliari, le buone notizie dal Santissima Trinità continuano: tutti negativi i test su 24 pazienti dell’ospedale per il Coronavirus e a tarda sera si aggiunge un’altra novità, negativi anche altri 21 esami del personale del Santissima Trinità. Lo conferma in serata l’Unità di Crisi della Regione. Esiti delle analisi su 24 pazienti del SS Trinita’: tutti negativi. E una luce sottile di speranza si accende su Cagliari, nel giorno in cui si è saliti a 111 positivi in Sardegna ma la curva del contagio in campo nazionale è cominciata a scendere.