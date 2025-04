Giovedì 24 aprile sarà una giornata di interventi importanti per la rete idrica di Cagliari, in particolare nella zona di Monte Urpinu. I tecnici di Abbanoa saranno al lavoro per realizzare un nuovo pozzetto sulla condotta che collega i serbatoi del colle di San Michele con quelli di Monte Urpinu, un passaggio cruciale nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete cittadina. Per portare a termine l’operazione sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua potabile in via Mattei, via Dei Falletti e nelle aree vicine. L’interruzione inizierà alle 10:30 e si protrarrà fino al termine dei lavori, previsto intorno alle 17:30. Durante questo lasso di tempo, i residenti potrebbero dover fare i conti con cali di pressione e momentanee sospensioni del servizio.