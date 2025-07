Cagliari, l’auto guidata da un ventenne butta giù un palo in via Torricelli: momenti di paura. Lo strano incidente immortalato nella foto di Francesco Nonnoi: nella strada che invita a correre, lo schianto nel pomeriggio. Un giovane alla guida ha sbandato con l’auto centrando in pieno un palo e buttandolo giù a causa dell’alta velocità. Un sinistro rocambolesco e sfortunato, anche se per fortuna le condizioni del ragazzo al volante non sono gravi. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine.