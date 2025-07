Situato in località Magangiosa, “grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state prontamente domate e, fortunatamente, non si registrano danni né alle cose né alle persone” comunica la società.

“Vogliamo condividere con tutti un piccolo dato che ci fa riflettere: è il terzo incendio, nell’arco di un solo mese, che si avvicina pericolosamente al Mercato. Sarà solo un caso?

Il Mercato Agroalimentare è un’infrastruttura strategica per il territorio e la sicurezza di chi vi lavora e vi transita è una priorità assoluta. Continueremo a vigilare e a collaborare con le autorità competenti per proteggere questo bene comune”.

Sestu, fiamme minacciano il mercato agroalimentare: pericolo scampato stamattina grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Il rogo, partito dall’esterno del mercato, ha rapidamente interessato i terreni circostanti. È il terzo che divampa in un mese: “Sarà solo un caso?”