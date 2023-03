Cagliari, lasciavano mastelli e spazzatura nella strada: 22 locali chiusi per un giorno a Cagliari

Discariche abusive abbandonate sul marciapiede e mastelli della spazzatura perennemente esposti. Sono 22 tra bar, caffetterie, ristoranti, sushi e noti locali per gli aperitivi della movida del centro città le attività chiuse per un giorni dal Comune di Cagliari per errato conferimento della spazzatura. La soluzione al problema? Il potenziamento della corriera ecologica: le nuove corse partiranno il 20 marzo

I provvedimenti di chiusura del locale (per un giorno) sono scattati dopo tre infrazioni nell’arco di 6 mesi. E quasi tutte sono arrivate (ben 14) nel febbraio scorso e per il mese di marzo ce ne sono già 4 in programma. E coinvolgono tante zone della città, comprese le zone più alla moda come via Roma, il largo Carlo Felice, il corso Vittorio Emanuele II, piazza Garibaldi, piazza Costituzione e le viuzze della Marina. I dati rilevano come le attività di controllo da parte dell’amministrazione si inaspriscano a partire dalle primavera del 2022.

Per affrontare il problema l’amministrazione ha deciso di ampliare il servizio della corriera ecologica che attraverserà anche le parti di Marina, Villanova e Stampace e altri ambiti del centro storico adiacenti, fino ad oggi esclusi, per raccogliere i rifiuti di bar, ristoranti e locali.

Sarà esteso l’impiego alle cinque principali frazioni di rifiuto comprendendo, oltre a carta, plastica e secco indifferenziato, già raccolte con questo sistema, anche l’organico e la frazione vetro/lattine.

Nelle aree nelle quali la raccolta verrà effettuata tramite corriera ecologica contestualmente verrà sospeso il servizio di raccolta porta a porta. Ci saranno oltre 20 fermate che serviranno oltre 600 utenze tra bar, ristoranti e attività di vendita di alimenti e bevande. Avranno a disposizione un calendario delle frequenze delle corriere e un tagliando per conferire la spazzatura.