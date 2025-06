Qualche giorno fa, durante il proprio turno di lavoro, la donna ha ritrovato la sua auto visibilmente danneggiata, senza che nessuno abbia visto o segnalato nulla. “Mentre ero in turno – racconta – la mia macchina, nuova e acquistata solo un anno fa con tanti sacrifici, era regolarmente parcheggiata proprio di fronte al reparto. Il 18 mattina, intorno alle 12.20, sono uscita per ritirare dei farmaci e, tornando verso l’auto, l’ho trovata in quelle condizioni. Qualcuno, non so con cosa né come, l’ha danneggiata e poi se n’è andato senza lasciare alcun avviso, senza assumersi la responsabilità”. Amarezza e rabbia nelle sue parole, soprattutto per l’indifferenza mostrata da chi ha compiuto il gesto: “Nessuno ha visto né sentito nulla. Ma ciò che fa più male è che la persona se ne sia andata senza nemmeno lasciare un bigliettino. Mi chiedo se chi ha fatto questo abbia una coscienza: può ancora farsi avanti, anche attraverso i social. Perché è davvero inaccettabile che una cosa simile accada, tanto più in un luogo come un ospedale”. La donna ribadisce infine che l’auto era parcheggiata in modo corretto e non creava alcun intralcio: “Era ben posizionata, non disturbava nessuno. Spero davvero che chi ha causato il danno trovi il coraggio di assumersi le proprie responsabilità”.