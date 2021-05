Cagliari, l’appello a Truzzu: “Via Roma pedonale nei weekend alle 18 così possiamo mettere i tavolini”

“Sarebbe fantastico chiudere via Roma il venerdì, il sabato e la domenica dalle 18 per dare la possibilità alle persone che hanno attività nelle vie limitrofe di mettere i tavolini”. A chiederlo, con un video appello e stringendo tra le mani “una raccolta firme che conta già 13 adesioni”, è il ristoratore della Marina Marco Milia, che è anche membro del direttivo del consorzio dei commercianti del rione. Nel giorno in cui il sindaco annuncia la pedonalizzazione di alcune strade, arriva l’appello per fare lo stesso in quella via Roma che è, da sempre, la strada-cartolina della città. “Con le nuove norme sul suolo pubblico siamo molto penalizzati, dobbiamo lasciare un metro e venti di distanza tra cliente e cliente. Si tratta di un grosso problema, anche perchè dobbiamo tenere una distanza dal muro di due metri e quaranta. Quindi, ovviamente, perdiamo una fila di tavoli, sarebbe un disastro su disastro”.

“Chiediamo alla Giunta, al sindaco Paolo Truzzu e all’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia di darci una mano, di ascoltarci, siamo tante aziende e tutti vogliamo mettere i tavolini sulla via Roma. Si tratta di una mossa sperimentale, non è vero che non c’è nessuno che vuole sfruttare questa possibilità”.