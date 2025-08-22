Bustoni pieni di merce e fughe ripetute, fino a dieci giorni consecutivi di colpi messi a segno. È l’incubo che sta vivendo Z-ONE fashion, negozio di abbigliamento e souvenir a Cagliari, bersaglio costante di due ladri che hanno trasformato i furti in una pratica quotidiana. A raccontarlo a Casteddu Online sono i titolari, esasperati: “Sono due i ladri che si presentano una o due volte al giorno. Uno siamo riusciti a bloccarlo a San Michele, e da quel momento non si è più fatto vedere. Purtroppo l’altro continua ad agire indisturbato. Sono venuti per 10 giorni consecutivi: entra nei negozi con un bustone, lo riempie di merce e poi fugge. Abbiamo già sporto una denuncia e stiamo raccogliendo tutti i video per presentare una seconda denuncia. Abbiamo chiamato il 112 numerose volte, ma purtroppo finora non è stato fatto nulla. Il soggetto continua a tornare: anche questa mattina ha rubato e nel pomeriggio è passato di nuovo. Nel negozio, spesso c’è solo una persona presente e diventa impossibile monitorare tutto quando c’è bisogno anche di seguire i clienti. Noi siamo qui per lavorare, non per rincorrere i ladri. I commercianti della zona hanno bisogno del supporto delle autorità per poter lavorare in serenità. Non è più tollerabile questa situazione. Nonostante le denunce, i video e le continue chiamate al 112, nulla è stato fatto. Chi lavora onestamente si trova abbandonato, mentre chi ruba agisce liberamente e impunemente. La sicurezza non può più essere ignorata”. Lo staff di Z-ONE Fashion, come tanti altri commercianti cagliaritani, chiede interventi immediati e un maggior presidio delle forze dell’ordine, per restituire normalità e sicurezza a una zona ormai sotto assedio.