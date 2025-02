Un dolore sordo e improvviso ha investito i familiari di Danilo Cancedda, la guardia giurata de Le Vele morta giovedì scorso a soli 40 anni. Oggi l’ultimo saluto al Poetto nella chiesa della Beata Vergine della salute, davanti ai numerosissimi amici che non si danno pace. Un affetto immenso rivolto soprattutto alla famiglia di Danilo: i genitori, il fratello e la sorella e soprattutto sua moglie Federica e la figlia Asia.

Toccante il saluto che Valerio Piga ha voluto dedicargli sui social: “Ciao Danilo. Riposa in pace. Oggi alle ore 12 nella chiesa della Vergine della Salute di Cagliari, si son svolti i funerali del povero ragazzo Danilo Cancedda. La chiesa era gremita di amici, conoscenti, parenti e colleghi.” Piga riporta anche un messaggio struggente dei familiari di Danilo: “Così come te ne sei andato, in silenzio, senza chiedere niente a nessuno, possa questo silenzio essere così assordante da non farci mai dimenticare il tuo sorriso, la tua risata e il tuo essere sempre solare con chiunque ti capitasse davanti, da alleviare questo dolore della tua prematura, improvvisa e ingiusta scomparsa”.

Foto di Valerio Piga.