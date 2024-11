Cagliari, lacrime per la scomparsa dell’avvocato Tiziano Floris: “Ci guiderai anche da lassù, col tuo sorriso”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, lacrime per la scomparsa dell’avvocato Tiziano Floris. “Ci guiderai anche da lassù”. Un giovane avvocato cagliaritano perde la vita e tantissimi amici in questi giorni sono in lutto, per una persona molto buona e stimata da tantissime persone che ci ha lasciato. Tantissimi i messaggi di cordoglio, come quello dell’ex consigliera regionale Carla Cuccu. O come quello dell’ex compagno Riccardo: “Caro vecchio compagno di scuola, sono incredulo, costernato, non riesco a credere a quello che mi è stato comunicato poco fa…….se nella vita ho avuto sempre una passionaccia per il basket e solo per “colpa” tua. Fai buon viaggio amico mio non ti dimenticherò mai!”. Tiziano Floris era infatti anche un grande sportivo, ma potevi incontrarlo spesso nei bar attorno al suo studio di via Carrara o in qualche ristorante cagliaritano. Non negava mai un saluto, un sorriso, una battuta dissacrante, simpatico e solare, per tutti una brava persona prima che un grande professionista. Era anche un grandissimo amante degli animali, ai quali non lesinava mai il suo aiuto, anche postando sui social network gli appelli per salvarli, come quelli della nostra Radio Zampetta Sarda.