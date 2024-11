Cagliari, arriva un importante finanziamento per il Conservatorio: dieci milioni da dividere con Sassari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Dal Ministero dell’Università e della Ricerca arriva un’importante notizia per la Sardegna: oltre 10 milioni di euro destinati ai Conservatori di Sassari e Cagliari per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico. Un segnale concreto di attenzione verso le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica della nostra isola. I fondi, pari a 10.370.468 euro, andranno al Conservatorio di Sassari “Luigi Canepa” (1.400.000 euro) e al Conservatorio di Cagliari “Pierluigi da Palestrina” (8.970.468 euro). Questi luoghi rappresentano il cuore pulsante della creatività e del talento artistico, vere e proprie “università” delle arti che contribuiscono alla crescita culturale e professionale dei giovani sardi. Investire nelle infrastrutture della cultura significa costruire un futuro più moderno e innovativo per le nuove generazioni. Ringrazio il Ministro Anna Maria Bernini e il Ministero per aver posto l’Alta Formazione Artistica al centro della strategia di sviluppo del nostro sistema educativo superiore. Un plauso va inoltre a tutti coloro che, con passione e impegno, lavorano per mantenere vive e dinamiche le nostre eccellenze artistiche. Sardegna protagonista, non solo nel Mediterraneo, ma anche nel panorama culturale nazionale e internazionale”.