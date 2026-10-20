Gravi danni alla spiaggia causati dal maltempo, erosione costiera, accumulo di detriti, pietre e massi portati dalle onde, danni alle strutture sono le conseguenze che stanno mettendo a dura prova il territorio.

Oggi si è ripetuta la mareggiata, il forte vento di scirocco ha increspato il mare, trascinando, tra l’altro, a riva grandi quantità di rifiuti.

“Ci serve una strategia a difesa del borgo, con soluzioni a lungo termine. Oramai la barriera frangiflutti posizionata negli anni 80 non è più sufficiente a proteggere il Villaggio Pescatori”.

Viene lanciato un appello alle istituzioni di competenza per prendere in carico il problema e adottare un piano per tutelare la spiaggia di Giorgino.