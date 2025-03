Cagliari, la sorpresa davanti al Lirico: “Da tempio della musica a Bancarella della mutanda….come stiamo cadendo in basso”. Da oggi davanti al mercato provvisorio di piazza Nazzari si sono piazzate le storiche bancarelle che stavano fuori dalla vecchia struttura. Le reazioni dei clienti: “Anche loro hanno il diritto di lavorare, ma Zedda non ha pensato a come stonano proprio di fronte al più grande teatro della città?”, decine di messaggi Whatsapp alla redazione di Casteddu Online.

Attenzione: non è in dubbio la regolarità della presenza viste le apposite strisce gialle (da verificare solo se ci sia qualche irregolarità) che il Comune ha evidentemente concesso alle bancarelle nè il diritto degli ambulanti di potere continuare a lavorare. E se è lecito che tutti debbano salvare il proprio posto di lavoro, forse il Comune non aveva programmato nei dettagli le difficoltà su una strada già particolarmente trafficata. Perchè se arrivassero tutte quelle che operavano prima, sarebbe forse impossibile fare passare le auto in via Sant’Alenixedda che diventerebbe un proprio bazar. In attesa anche del parere degli ambulanti (con decine di commenti che stanno già arrivando) e della stessa amministrazione comunale, registriamo la segnalazione dei lettori. Un tempio delle bancarelle davanti a dove si svolgono le opere liriche, non è proprio uno spot al teatro e alla bellezza di Cagliari.