Una tragedia della strada, l’ennesima, ha spezzato una giovane vita sarda, questa volta lontano da casa. Manuel Magnolia è morto a soli 34 anni in un incidente tra la Valcamonica e la Val di Scalve, vicino Bergamo. Manuel aveva lasciato la sua Seui tanti anni fa, quando era solo un adolescente per trasferirsi a Darfo, vicino Brescia, ma il legame con la sua terra non si era mai spezzato. Dipendente di una ditta edile, viveva con la sua mamma, Monica Puddu, operatrice scolastica che lo aveva raggiunto solo pochi mesi fa.

Straziante il saluto social dell’amato fratello Ivan:”Te ne sei andato a passeggiare in campagna, perché non ascoltavi e facevi sempre quello che volevi tu. Come piaceva a te. Adesso, dal cielo, prenditi cura dei tuoi nipoti”.