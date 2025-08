La Sigma costretta a sospendere la Scuola Calcio perchè ancora una volta senza una casa. A comunicarlo è il presidente della Scuola, Pasquale Cossu.

“Con profondo dispiacere , per la stagione sportiva 2025/2026, la Sigma non potrà avviare la propria Scuola Calcio.

Una decisione sofferta, maturata dopo aver inutilmente cercato uno spazio, un campo, una struttura dove poter continuare ad accogliere e far crescere i nostri bambini.

Abbiamo bussato a tutte le porte possibili, inoltrato richieste ufficiali, presentato progetti. Ma nessuno ci ha dato una risposta positiva.

Ancora una volta, la Sigma si ritrova senza una casa.

Eppure, in tutti questi anni, abbiamo portato avanti il nostro progetto sportivo ed educativo con dignità, passione e sacrificio.

Senza mai avere una struttura stabile da chiamare nostra.

Il project financing per la struttura di via Castiglione, che potrebbe rappresentare finalmente una svolta storica per la città, giace da oltre 4 anni negli uffici istituzionali, bloccato, in attesa di una decisione.

E oggi, questo silenzio pesa più che mai.

Non posso guardare negli occhi le famiglie e i bambini della nostra Scuola Calcio senza offrire loro certezze.

Anzi, comprendo il loro sconforto: molti di loro si sentono presi in giro, e non posso che dare loro ragione.

Il Comune ci ha chiesto almeno cinque volte di modificare il progetto per l’impianto, e ogni volta, con fiducia e pazienza, ci siamo rimessi al lavoro.

Ma il tempo passa, le stagioni sportive corrono, e a rimetterci sono sempre i bambini.

Nel frattempo, con me ci sono nuovi soci pronti a entrare nel progetto, a dare il proprio supporto e investire.

Lo dico chiaramente: l’impianto della Sigma non è pensato come un bene privato, ma come una risorsa per l’intera popolazione sportiva di Cagliari.

La differenza è solo che a crederci – oggi come ieri – sono i privati, che vorrebbero costruire qualcosa per tutti.

Ma se anche i privati vengono lasciati soli, il prezzo lo pagheranno i ragazzi, le famiglie e il futuro dello sport in città.

Nonostante tutto, voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a chi ci ha aiutato lungo questo cammino, spesso con discrezione e senso di comunità.

Ma ci tengo a sottolineare con forza che la Sigma ha sempre sostenuto ogni spesa da sola, senza mai chiedere nulla a nessuno.

Abbiamo portato avanti le nostre attività esclusivamente grazie alle rette dei genitori e al contributo di sponsor privati, che hanno sempre creduto nei nostri valori e nel nostro impegno.

Ogni campo, ogni allenamento, ogni struttura è stata regolarmente pagata.

Mai un favore, mai un trattamento di favore. Solo impegno, trasparenza e rispetto.

È importante chiarire, però, che la scelta di puntare tutto – per questa stagione – sul settore giovanile agonistico, e quindi sulle squadre Allievi e Giovanissimi, nasce unicamente dalla possibilità di utilizzare la struttura del Vecchio Borgo.

Solo grazie alla disponibilità di questo spazio possiamo continuare ad offrire ai ragazzi più grandi un percorso sportivo serio, qualificato e sicuro.

Non si tratta di una strategia, ma di una necessità imposta dalla mancanza di alternative per la Scuola Calcio.

Per quanto riguarda l’organizzazione tecnica della stagione 2025/2026:

• La squadra Allievi sarà affidata a mister Francesco Ruggeri. La rosa è già chiusa e composta da un gruppo estremamente competitivo, pronto ad affrontare al meglio il campionato di Fascia 1 Elite.

• La squadra Giovanissimi sarà guidata da mister Fabio Marongiu. La rosa è attualmente in fase di definizione e siamo al lavoro per completare un gruppo che possa rappresentare al meglio i nostri valori e le nostre ambizioni.

Ma oggi, senza risposte e senza certezze, non posso assumermi la responsabilità di promettere ciò che non posso garantire.

Non sarebbe corretto nei confronti delle famiglie, dei bambini, dello staff.

Non posso e non voglio illudere nessuno.

Questo, però, non è un addio, né un passo indietro.

Spero con tutto il cuore che le istituzioni locali vogliano finalmente guardare alla Sigma per quello che è: una realtà viva, pulita, radicata nei quartieri, un progetto educativo prima ancora che sportivo.

Non chiediamo favori, chiediamo solo di poter fare ciò che sappiamo fare bene: educare attraverso lo sport.

Ringrazio ogni genitore, ogni famiglia, ogni bambino che ha camminato con noi in questi anni.

Il nostro lavoro non si ferma. Il nostro sogno non si spegne.

Continueremo a impegnarci ogni giorno affinché, un domani, anche la Sigma possa finalmente avere un luogo da chiamare “casa”.

Ma è giusto dirlo con chiarezza: tutto questo non dipende da noi, ma solo dal Comune di Cagliari.

Con rispetto, amarezza, ma anche speranza”.