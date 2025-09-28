“Ancora una volta i mezzi incaricati della raccolta dei rifiuti non hanno effettuato il servizio perché gli spazi dedicati alla fermata della corriera ecologica risultavano occupati, lasciando i titolari dei locali del centro città in balia degli eventi”. Lo denuncia la FIPE Confcommercio Sud Sardegna, che parla di una situazione “ormai insostenibile per i pubblici esercizi del centro di Cagliari”.

“Succede troppo spesso– spiega il presidente Emanuele Frongia – che i trasportatori, trovando l’area destinata al conferimento occupata da auto in sosta, decidano di non fermarsi. Oppure si spostano altrove senza avvisare nessuno. Il risultato è che noi titolari siamo costretti a inseguire i furgoni per le vie del quartiere, anche sotto la pioggia, con enorme disagio e perdita di tempo. O peggio ancora, a tenerci i rifiuti nei nostri locali”

.

Secondo Frongia, “è inaccettabile che un servizio essenziale come quello della raccolta dei rifiuti venga gestito in maniera così approssimativa. Nonostante le segnalazioni fatte già mesi fa, nulla è cambiato”.

L’ultimo episodio si è verificato in via Mameli, dove non sono stati ritirati vetro e umido perché l’area dedicata alla sosta della corriera ecologica era occupata da un’auto. “Chiediamo con forza che l’amministrazione comunale e l’azienda responsabile del servizio si attivino immediatamente per garantire regolarità ed efficienza, a tutela non solo delle imprese ma anche del decoro e della vivibilità del centro”, conclude Frongia.