Cagliari, la promessa dei giovani in marcia per il clima: “Manifesteremo anche contro l’occupazione militare”

Sono almeno cinquemila i partecipanti – soprattutto studenti – alla marcia per il clima di Cagliari. Il serpentone colorato si è fermato sotto il palazzo del Consiglio regionale. “Abbiamo ricordato che Fridays for future parteciperà alla manifestazione del 13 ottobre a Capo Frasca contro l’occupazione militare e invitato tutti a partecipare”, così spiegano gli organizzatori dell’evento. Sono stati anche distribuiti tanti volantini, da parte dell'”Assemblea per l’autodeterminazione”, con l'”invito” alla partecipazione: “Ci sono ancora troppi chilometri di reti e filo spinato, troppe divise e carri armati, troppo territorio sottrattoci dai militari, c’è ancora troppa voglia di libertà dentro di noi. Ora più che mai è importante dimostrare che non li vogliamo (i militari, ndr), che quelle pratiche e quella grinta sono ancora presenti e, soprattutto, che i compagni indagati non sono soli”. Il corteo è poi arrivato sin sotto il palazzo della Regione in viale Trento, continuando a scandire slogan “green” e agitando tantissimi cartelli.