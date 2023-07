Cagliari, la prima sfida in A in trasferta a Torino: alla seconda c’è l’Inter

È Torino-Cagliari la prima gara che giocheranno in serie A i ragazzi di mister Claudio Ranieri, domenica 20 agosto 2023. Un esordio in trasferta, quindi, prima di concentrarsi ancora di più e pensare a fare bella figura alla “prima” in casa, sette giorni dopo, contro l’Inter. Terza giornata, invece, che vedrà la seconda trasferta, a Bologna. Poi le altre sfide, nell’ordine contro Udinese, Atalanta ,Milan, Fiorentina, Roma, Salernitana, Frosinone, Genoa, Juventus, Monza, Lazio, Sassuolo, Napoli, Verona ed Empoli. La fine del campionato è prevista per il 26 maggio 2024.

Prima sosta il 10 settembre, in parallelo con gli impegni della Nazionale. Nessuno stop durante le vacanze di Natale, tutte le squadre in campo anche il 23 e il 30 dicembre.