Quartu, follia in via della Musica: litiga con la vicina e le incendia la casa

Follia in via della Musica a Quartu Sant’Elena. Un uomo, al culmine di una lite con una donna, stando a quanto si apprende una sua vicina di casa, le ha incendiato l’appartamento. Fiamme, e soprattutto fumo, ben visibili da grande distanza, hanno portato vari passanti a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, per precauzione, hanno fatto evacuare l’intera palazzina: il rogo, fortunatamente, non si è esteso a tutto lo stabile. In azione la polizia di Quartu: l’uomo che ha appiccato l’incendio si è allontanato dopo pochi istanti ma è stato già rintracciato, e fermato, dagli agenti.