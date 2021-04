Cagliari, la Nissan guidata da una 45enne si schianta contro un palo in via Cadello dopo una super carambola

Cagliari, la Nissan guidata da una 45 enne si schianta contro un palo in via Cadello dopo una super carambola

Incidente stradale questa mattina nella via Cadello. Una Nissan Micra guidata da una 45enne residente nell’area metropolitana di Cagliari, percorreva via Cadello con direzione Pirri. Arrivata all’altezza del civico 13, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. A seguito dell’urto la macchina ha effettuato una rotazione di 180° in senso orario terminando, con il muso del veicolo, in senso contrario di marcia. La conducente del veicolo è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al policlinico. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.