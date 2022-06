Cagliari, la misteriosa strage di piccioni in viale Buoncammino: “Potrebbero essere stati avvelenati”

Mistero in viale Buoncammino a Cagliari per una strage di piccioni. Almeno sei volatili morti, tutti a poca distanza l’uno dall’altro, non distanti da altri pennuti moribondi o che, con difficoltà, stavano riuscendo a reggersi sulle zampe. A segnalare il fatto alla nostra redazione, con foto e video, è Angelico Pili: “Lavoro in zona e, durante la pausa pranzo, ho portato a spasso il mio cane. C’erano almeno sei piccioni morti, altri che non si reggevano in piedi. Potrebbero essere stati avvelenati”, ipotizza Pili. “C’erano anche altri passanti che hanno visto i piccioni morti, anche loro hanno realizzato fotografie e filmati. Non distante da quel punto c’è una fontanella, se si trattasse di una morìa per il troppo caldo sarebbe un po’ strano, visto che sarebbero potuti andare a dissetarsi senza problemi”. Un mistero, un giallo, in una zona molto frequentata, soprattutto in estate, anche da turisti.

“Se dovessero essere stati avvelenati, allora c’è da avere paura per chi ha dei cani. In viale Buoncammino tantissimi portano per una sgambata il loro amico quattro zampe, bisogna prestare la massima attenzione”.