Cagliari, la lunga crisi dei ristoranti: chiude anche Sa Pischera nel cuore della Marina. Un commovente messaggio di addio dai gestori ai clienti”Con grande dispiacere vi comunichiamo che Sa’ Pischera chiuderà definitivamente.
Abbiamo vissuto anni intensi, pieni di storia, sapori e momenti condivisi: vi ringraziamo di cuore per aver fatto parte di questo viaggio.
Contestualmente, comunichiamo che siamo disponibili a valutare proposte da parte di chi fosse interessato a rilevare il ristorante o l’attività.
Chi desidera ricevere dettagli può contattarci in privato.
Grazie per tutto l’affetto”.