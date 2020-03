Cagliari, la giovane infermiera del Ss.Trinità nel giorno nero del Covid 19: “Tanti auguri papà, ti voglio bene”

Cagliari, la giovane infermiera del Ss.Trinità nel giorno nero del Covid: “Tanti auguri papà, ti voglio bene”. Tutto il coraggio e l’amore di Vanessa, la giovane infermiera del Santissima Trinità in prima linea nell’emergenza del Coronavirus. Un dolce messaggio per il suo papà nel giorno della festa. Il sindaco Paolo Truzzu ha diffuso su Fb questa foto di speranza: “E anche questa giornata sta per finire…E cosa c’è di più bello di una giovane infermiera del Santissima Trinità, a lavoro senza sosta da giorni, che fa gli auguri al suo papà nel giorno della Festa?

Grazie di cuore Vanessa, per tutto ciò che fate! Forza Cagliari ❤️”, le parole del primo cittadino.