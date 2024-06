Cagliari, la falsa tessera del Ctm per viaggiare gratis un anno: “Attenzione viaggiatori, si tratta di una truffa”. Una clamorosa fake news gira sul web a Cagliari: la presenza di una tessera con cui “puoi pedalare gratis un anno in città”, ovvero utilizzando gli autobus, ma il Ctm si affretta a smentire non c’è niente di vero. falsa anche la pagina Fb che diffonde la bufala. Il Ctm nella sua vera pagina non usa invece mezzi termini: “ATTENZIONE alle truffe, PAGINA FALSA!