Cagliari, la denuncia e la rabbia di Rossella Duville: “La mia giostra data alle fiamme”

“È difficile spiegare la paura e l’angoscia che io e la mia famiglia abbiamo vissuto questa notte ed è impossibile descrivere il nostro stato d’animo in questo momento”. Inizia così il post pubblico di Rossella Duville, di animatrice e giostraia molto conosciuta in tutta la Sardegna. “Vedere parte del mio amato Musik avvolto dalle fiamme è stato come vivere un incubo ad occhi aperti”. Il fatto è avvenuto a Porto Torres e solo per miracolo i danni non sono stati ingenti.

“Questa notte ho vissuto un’esperienza che non auguro a nessuno, nemmeno a chi ha avuto il vile coraggio di compiere questo terribile gesto”, prosegue la Duville, molto attiva nell’ultimo periodo anche in politica (è stata tra le candidate della lista a supporto di Monica Cadeddu, nuova sindaca di Decimomannu). “Però una cosa voglio dirla. Quelli come te, quelli capaci di dar fuoco ad una giostra, sono la rovina, lo schifo e la vergogna dello spettacolo viaggiante”.