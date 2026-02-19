Cagliari, “escluse” le classi della 5^ di una scuola superiore agli Open Day al Policlinico: “La motivazione che ci è stata data è che noi avremmo fatto troppe uscite scolastiche”. I ragazzi hanno deciso di andare ugualmente, ma risulteranno assenti.

Gli studenti di una classe quinta di un istituto cittadino, chiedono di non specificare la scuola per tutelare la privacy dei compagni ancora minorenni, segnalano “una situazione che riteniamo ingiusta.

Domani si terrà una delle date dell’Open Day presso il Policlinico Universitario di Monserrato, rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole superiori, un evento molto importante per l’orientamento universitario. Tuttavia, le nostre classi sono state escluse dalla partecipazione, mentre sono state autorizzate solo le classi quinte di un altro istituto, che fa “parte” del nostro stesso complesso”.

“Noi riteniamo – spiegano i ragazzi – però che un Open Day universitario non sia una semplice uscita, ma un’occasione fondamentale per capire il nostro futuro, soprattutto considerando che siamo all’ultimo anno e molti di noi non hanno mai partecipato a iniziative di questo tipo.

Ci dispiace non aver avuto la stessa opportunità degli altri studenti del nostro stesso istituto.

Per questo motivo, abbiamo deciso di partecipare comunque all’evento a titolo personale, perché crediamo sia un nostro diritto informarci e costruire il nostro futuro”.