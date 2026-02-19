Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 20 Febbraio L'aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni dal pomeriggio . I venti saranno tes i e il mare molto agitato . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio e cielo limpido in serata . Sono previsti 3 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 10 °C. I venti sarann o forti al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà poc o nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà molto mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o molto forti al mattino e provenienti da Ovest , forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un vener dì che vedrà il sole dal pomeriggio, con temperature c he raggiungeranno massime di 1 6 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba