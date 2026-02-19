Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 20 Febbraio L'aumento della pressione favorirà un rapido diradamento della nuvolosità fino a cieli sereni dal pomeriggio. I venti saranno tesi e il mare molto agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa al mattino con deboli piogge e rasserenamenti dal pomeriggio e cielo limpido in serata. Sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti per tutta la giornata e provenienti al mattino da Ovest-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 7°C. I venti saranno molto forti al mattino e provenienti da Ovest, forti al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Si prevede allerta meteo per il vento. Sarà dunque un venerdì che vedrà il sole dal pomeriggio, con temperature che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba