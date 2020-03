Cagliari, evade il fisco per 117mila euro: nei guai una rivendita alimentare

Cagliari, società evade il fisco per 117mila euro.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la 2^ Compagnia dei finanzieri di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, operante nel settore della vendita alimentare nell’hinterland del capoluogo.

Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A., delle imposte dirette e degli altri tributi.

Il soggetto verificato è stato individuato a seguito di specifica attività di intelligence, eseguita attraverso un incrocio tra le banche dati in uso al Corpo, in particolare il sistema “Spesometro”, e il quotidiano controllo economico del territorio. Attraverso tale modalità di pre-analisi è stato possibile individuare la ditta in esame come evasore totale. Il soggetto economico, infatti, pur operando in maniera continuativa non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni dei redditi.

I Finanzieri hanno pertanto dovuto procedere alla ricostruzione analitica del volume d’affari della ditta verificata attraverso l’analisi della documentazione extracontabile rinvenuta all’atto dell’accesso, dei dati forniti dai clienti, attraverso la citata banca dati “Spesometro” e attraverso specifici questionari.

A conclusione dell’attività è stato pertanto possibile ricostruire il reale volume d’affari per le annualità verificate, calcolato in oltre 900.000 euro. Contestualmente sono stati elaborati anche i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività d’impresa, così da poter contestare, ai fini del recupero a tassazione, il reale volume dei redditi non dichiarati. In esito all’attività condotta dai Finanzieri, alla ditta sono stati contestati importi non dichiarati per 117.000 euro ed un’evasione I.V.A. per 36.000 euro.

La verifica si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività che è condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale e conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.