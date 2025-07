Dopo un lungo cantiere durato sette anni, la chiesa di Sant’Avendrace è finalmente pronta a riaprire. I lavori, iniziati nel 2018, sono terminati: il nuovo portale in legno è stato montato, e manca solo l’ultimo via libera per restituire l’edificio alla comunità. Durante gli scavi sono state rinvenute circa 200 sepolture e i resti di un tempio dedicato a una divinità femminile, scoperte che hanno inciso sui tempi dell’intervento. Il parroco don Alessandro Simula ricorda bene il 31 ottobre 2018, giorno del suo arrivo a Sant’Avendrace: tre giorni dopo, il cantiere era già partito. Ora, a distanza di quasi sette anni, la chiesa è pronta a riaprire le sue porte.