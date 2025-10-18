Lo ZAIS – Zona Artigianale e Industriale di Selargius ha promosso un importante incontro con il nuovo Direttore Generale di ANAS Sardegna, Ing. Campione, volto ad affrontare in modo costruttivo e condiviso le criticità viarie della SS 554, asse strategico per la mobilità dell’Area Metropolitana di Cagliari. All’incontro hanno preso parte il Consigliere Comunale di Selargius ed ex Assessore Metropolitano Giulio Melis, l’Assessore di Monserrato Raffaele Nonnoi e la Consigliera del Comune di Cagliari ed ex Consigliera Regionale Alessandra Zedda, oggi referente per la Città Metropolitana di Cagliari. L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dallo ZAIS in occasione della nuova nomina dell’Ing. Campione, è quello di non disperdere il lavoro di anni e migliorare il dialogo con l’ANAS, affinché le istanze territoriali trovino finalmente risposte operative. “Abbiamo apprezzato la disponibilità e la sensibilità del Direttore Campione, che ha voluto ascoltare di persona le problematiche e capire come intervenire – dichiaraloZAIS –. È l’unico modo per costruire soluzioni reali e durature.” Viabilità critica e proposte condivise Il nodo più urgente riguarda il collegamento tra Selargius e la sua zona industriale, punto nevralgico per un territorio che comprende Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis, con un traffico in costante aumento dovuto anche allo sviluppo urbano e turistico