Cagliari, Kourfalidis e Pereiro vicini alla partenza: per l’uruguaiano c’è in pole il Bari

Juve

Dean Huijsen sarà un nuovo giocatore del Bournemouth: accordo raggiunto con la Juventus, la sua cessione sblocca il mercato in entrata. Niente Stoccarda e niente Monaco. Dopo l’esperienza in prestito alla Roma, Huijsen lascia la Juventus per 18 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. Il difensore è pronto a firmare un contratto a lungo termine. Lo scopo delle cessioni è ottenere i fondi necessari per regalare a Thiago Motta altre pedine fondamentali: Koopmeiners e Todibo in primis. Il difensore francese ha già un accordo con la Juventus e spera che il Nizza lo liberi in prestito con diritto di riscatto, mentre per l’olandese dell’Atalanta non è stato ancora fatto un tentativo vero e proprio. La richiesta della Dea ormai è nota: sono necessari 60 milioni di euro per il classe ’98, vedremo se Giuntoli riuscirà ad abbassare le pretese e a convincere Percassi,che ha ribadito la volontà di tenere Koopmeiners.

Roma

La Roma si accende sul mercato e, dopo la chiusura con la Juventus per Matias Soulé, punta anche Artem Dovbyk, centravanti del Girona con 24 gol in 36 presenze. Assalto improvviso del club giallorosso, col ds Ghisolfi che ha tentato il giocatore con il progetto giallorosso, secondo le ultime di Gianluca Di Marzio, Dovbyk ha dato apertura alla Roma: stamattina verrà fatto un nuovo punto della situazione, ma vanno migliorate le condizioni e l’Atletico, al momento, restano in vantaggio. Proprio i Colchoneros, che hanno già l’accordo con il Girona sulla base di 40 milioni (bonus inclusi), ieri hanno avuto un incontro con l’entourage del giocatore per definire i termini contrattuali (e delle commissioni): secondo Relevo, le condizioni non sono state ancora definite e l’intesa non è stata raggiunta questo lascia accese le speranze della Roma

Como

Il Como è ad un passo dal chiudere l’operazione Emil Audero dalla Sampdoria per la porta: tre giocatori del Como si trasferiranno a Genova. Dopo giocatori del calibro di Reina, Varane e Belotti, è vicinissimo a sbarcare nel club lagunare anche Emil Audero, estremo difensore della Sampdoria che nell’ultima stagione ha vinto lo scudetto con l’Inter. Il classe ’97 è l’ultima idea dopo che è definitivamente sfumata la trattativa per Pau Lopez, con cui stavano procedendo i colloqui con l’Olympique Marsiglia. Audero si candida a diventare il portiere titolare nella prossima stagione, trovando spazio dopo l’annata interista in prestito. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Simone Ghidotti (portiere), Nikolas Ioannou (difensore) e Alessandro Bellemo (centrocampista) faranno il percorso il percorso inverso, trasferendosi alla Sampdoria già in questa finestra di mercato. Scelta curiosa, vista l’importanza che questi tre elementi hanno avuto in rosa nella cavalcata dello scorso anno. Soprattutto capitano Bellemo che ha avuto un ruolo determinante nello spogliatoio

Lazio

Intervenuto nelle scorse ore,, Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato una breve battuta in merito alla recente suggestione che vedrebbe i biancocelesti interessanti a James Rodriguez, MVP indiscusso dell’ultima Copa America e attualmente svincolato dopo la risoluzione con il San Paolo. “James Rodriguez? Vedremo, intanto dobbiamo pensare alle uscite in questo momento”.

Napoli

Il Napoli è pronto a rilanciare per Marco Brescianini con una nuova offerta al Frosinone..

il Napoli vuole fare sul serio per acquisire le prestazioni sportive di Marco Brescianini, mettendo sul piatto del Frosinone 12 milioni di euro bonus inclusi. Inoltre, va ricordato che in caso di cessione, i ciociari corrisponderanno il 50% della cosiddetta ‘futura rivendita’ al Milan.

Cagliari

L’arrivo di Nicola ha per forza di cose modificato il piano dei trasferimenti dei rossoblù e Christos Kourfalidis potrebbe essere la cessione più vicina. Dopo il prestito alla Feralpisalò in Serie B, il Cosenza avrebbe chiesto informazioni e successivamente affondato il colpo per il greco tentando l’acquisto a titolo definitivo, ma la squadra isolana vorrebbe il controllo del cartellino. Tra i nomi della lista non può mancare il nome di Gaston Pereiro. Il talento all’uruguaiano non manca e lo scorso anno in prestito in Serie B è riuscito a dimostrare il suo valore, per questo il Bari vorrebbe puntare su di lui. I rossoblù attendono, ma vorrebbero cedere a titolo definitivo il giocatore.

Torino

Stando a quanto riferito da Tuttosport, il Torino sarebbe seriamente interessato a Robin Gosens al fine di regalare un innesto di assoluto livello per la fascia mancina a Paolo Vanoli. L’Union Berlino, compagine alla quale l’ex Inter e Atalanta si era trasferito la scorsa estate, non avrebbe alcuna intenzione di discostarsi dalla richiesta di 10 milioni di euro e dall’idea di cedere il tedesco esclusivamente a titolo definitivo. In attesa del contatto tra Davide Vagnati e l’entourage del calciatore, il neo capitano granata Duván Zapata, amico ed ex compagno del classe 94′ ai tempi della Dea ha chiamato Gosens per convincerlo del trasferimento