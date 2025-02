Brutta sorpresa per alcuni tifosi dopo l’incontro fra il Cagliari e la Juventus di questa sera all’Unipol Domus. Alcune auto sono state vandalizzate, rendendo decisamente triste il rientro a casa. “Non si può più stare tranquilli a Cagliari”, scrive una lettrice a Casteddu Online. Una serata che doveva essere dedicata solo allo sport è stata trasformata da alcuni in una scusa per compiere atti dannosi e senza senso, fatti solo per il gusto di creare disagi al prossimo.