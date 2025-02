Cagliari, invasione di cortile in pieno centro, un residente denuncia episodi incresciosi: “Non è la prima volta che accade”

Cagliari, invasione di cortile in pieno centro: così un residente ha denunciato un increscioso episodio accaduto ieri mattina: “Capita molte volte che entrano in questo cortile e fanno i loro bisogni”. Con queste parole di incredulità un abitante di una palazzina situata nel cuore della città denuncia una situazione ormai intollerabile. L’ultimo episodio risale a ieri mattina verso le otto, quando un uomo è stato visto introdursi nel cortile privato dell’edificio e compiere un gesto decisamente indecoroso. “La gravità della situazione sta nel fatto che siamo in pieno centro, a quell’ora del mattino. Mi chiedo cosa sarebbe successo se fosse passato un bambino. Non è una bella scena”. Secondo quanto riferito dal residente, l’uomo, che sembrava essere una persona del posto, ha agito con apparente noncuranza: “Non è stato fatto intenzionalmente, ma ciò non toglie che sicuramente conosceva bene il cortile e sapeva come accedervi”. Non è la prima volta che si verificano episodi simili. In passato, persino le impiegate degli uffici situati al piano terra hanno assistito alla scena di qualcuno mentre urinava proprio di fronte. “Mi ha avvisato il vicino, chiedendomi se avessi visto chi fosse stato. Il cancello era aperto, ma resta comunque l’ingresso di un’abitazione: le persone non devono sentirsi autorizzate ad entrare per questo motivo”. “Voglio ringraziare questo gentilissimo cittadino per averci fatto questo ‘regalino’ in pieno centro a Cagliari, e per la prossima volta suggerisco vivamente di portarsi dietro il sacchetto per cani”.