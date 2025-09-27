Morte di Cinzia, la clamorosa ipotesi: una donna misteriosa ha aiutato Emanuele Ragnedda?Secondo le ultimissime nelle indagini un’amica dell’imprenditore avrebbe “ripulito” la mattina dopo la scena del delitto, e sarebbe stata a cena con lui in ristorante qualche giorno dopo. Intanto spunta la frase di Ragnedda: “io sono il Male”, che non escluderebbe la pista del satanismo. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, ora le indagini si starebbero spostando in questa direzione. Si sapeva ormai che c’era qualche complice che aveva aiutato l’autore del femminicidio, nel tentativo forse un po’ maldestro di fare sparire le tracce. Intanto c’è anche un altro nuovo particolare: la ragazza poi uccisa avrebbe avuto un malore proprio la notte stessa, fu chiamata un’ambulanza. Ma quando la ragazza si è ripresa, Ragnedda l’ha portata nella sua tenuta per un proseguimento di serata all’insegna della droga e dell’alcol. Il movente potrebbe essere il rifiuto ad un rapporto sessuale? Intanto la donna del mistero, la presunta complice, rischia di finire indagata.